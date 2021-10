FC Porto vence Boavista (4-1) no Estádio do Dragão

O FC Porto venceu o dérbi da Invicta por 4-1 contra o Boavista, este sábado, no Estádio do Dragão.

O marcador foi estreado pelos azuis e brancos, aos 21', por Luis Diaz. Nove minutos depois, Yanis Hamache igualou a partida para os axedrezados. Perto do apito final para a primeira parte, Evanilson fez o segundo, aos 41', para os dragões e Taremi, aos 42', viu o seu golo anulado pelo VAR devido a fora de jogo.

O terceiro golo do FC Porto encontrou logo na baliza do Boavista, aos 47', pelos pés de Evanilson, que bisou na partida. No final do encontro, aos 90+6', o inglês Daniel Loader fez uma estreia de sonho ao encostar a bola para dentro da baliza do Boavista.

Os dragões continuam na luta pelo primeiro lugar da Liga Bwin, estando no segundo lugar com 26 pontos. O Benfica está a defrontar o Estoril, no Estádio António Coimbra da Mota, e precisa da vitória para se manter na liderança do campeonato. Já o Sporting também tem encontro marcado para esta noite, às 21h15, no Estádio de Alvalade, contra o Vitória de Guimarães. O Boavista está na oitava posição com 11 pontos.