Benfica perde liderança do campeonato ao empatar com Estoril por 1-1

Lucas Verissimo foi o autor do golo das águias, que chegou logo aos 2' da partida. Depois Lorientz Rosier, perto do apito final, empatou o encontro.





Benfica caiu do primeiro lugar da Liga Bwin, ao empatar com o Estoril de Praia por 1-1 no Estádio António Coimbra da Mota, este sábado. O Sporting ainda vai jogar esta noite e caso ganhe, as águias descem para o terceiro lugar do campeonato.

O Benfica entrou cedo a marcar, logo aos 2', com um canto de João Mário, concretizado por um cabeceamento de Lucas Verissimo. Ao cair do pano, o Estoril, aos 90', fez o empate com um golo de Lorientz Rosier.

Agora, as águias perdem força no seu voo para manter o primeiro lugar do pódio e fica com 25 pontos, menos um do que o FC Porto que venceu o Boavista por 4-1. O Sporting ainda vai disputar o jogo da 10.ª jornada contra o Vitória de Guimarães, no Estádio de Alvalade. Já o Estoril poderá manter o quarto lugar, caso o Sporting de Braga não vença o Portimonense, no Estádio da Pedreira, na segunda-feira.