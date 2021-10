Morreu o pai do tiramisù

O dono do restaurante Le Beccherie, em Treviso, no norte de Itália, onde se inventou o tiramisù, faleceu aos 93 anos. Ado Campeol ficara conhecido na imprensa italiana como o “pai do tiramisù”, após esta sobremesa, que junta biscoito ensopado em café e mascarpone, ser inventado pela sua mulher e por um chef, colocado no menu do seu restaurante em 1972.

Em tempos a origem desta sobremesa foi muito disputada, havendo histórias como que teria sido inventada num bordel de Treviso, para ser servida como afrodisíaco. Hoje é amplamente aceite que terá sido criada no Le Beccherie. Segundo o co-inventor do tiramisù, o Roberto Linguanotto, a receita terá surgido por acidente, quando este deixou cair queijo mascarpone numa tigela com ovos e açúcar, reparando que ficava saboroso. Contou à mulher de Campeol, Alba, que acrescentou biscoito molhado em café, salpicando-o com cacau.

A receita foi popularizada quando surgiu numa revista italiana, em 1981, tendo eventualmente surgido variações com bebidas alcoólicas como rum, tornando esta sobremesa um ícone da cozinha italiana.