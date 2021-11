Há mais doentes com covid-19 nos hospitais portugueses. Rt desce, mas incidência sobe

O número de doentes internados devido à covid-19 nos hospitais portugueses voltou a aumentar, segundo revela o boletim desta segunda-feira. A maior parte dos novos casos foram diagnosticados em Lisboa e Vale do Tejo, mas morreram mais pessoas no Centro. Também os dados da Incidência e do Índice de Transmissibilidade (Rt) foram atualizados.





Portugal registou, nas últimas 24 horas, 491 novos casos de covid-19 e cinco mortes associadas à doença. De acordo com os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), esta segunda-feira, o país soma agora um total acumulado de 1.091.142 infeções confirmadas desde o início da pandemia e 18.162 vítimas mortais.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região do país com mais novas infeções, ao registar, nas últimas 24 horas, 189 novos casos. Segue-se o Norte, com 125 novos casos, o Centro, com 73, o Algarve, com 46, e o Alentejo, com 19. Na Madeira há registo de 29 novas infeções e nos Açores mais 10.

Das cinco mortes por covid-19, três ocorreram no Centro, uma em Lisboa e Vale do Tejo e uma no Alentejo.

O número de internados voltou a aumentar e há agora 360 pessoas com covid-19 nos hospitais portugueses, mais 25 do que ontem. Destas, 60, mais uma do que no último balanço, estão em Unidade de Cuidados Intensivos.

Por outro lado, recuperaram da doença mais 436 pessoas, elevando o total de pessoas que estiveram infetadas e venceram o vírus desde o início da pandemia para 1.041.040.

Há agora 31.940 casos ativos no país, mais 50 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 22.524 contactos em vigilância.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados esta segunda-feira e mostram que a incidência continua a aumentar, enquanto o Rt sofreu uma ligeira descida.

Em Portugal, a incidência acumulada é de 101,5 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e, na última atualização, feita na sexta-feira, era de 97,4 casos de infeção por 100 mil habitantes. Quando considerado apenas o continente a incidência é de 101,9 e era de 97,6.

Já o Rt é de 1,05 tanto a nível nacional, como no continente, e era de 1,08 em ambos os casos.