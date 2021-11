Canadá doa meio milhão de vacinas da AstraZeneca a Angola

O governo do Canadá doou esta terça-feira cerca de meio milhão de doses de vacinas da AstraZeneca ao governo angolano, no âmbito da iniciativa Covax, cujo lote foi entregue no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda

O lote era composto por 456 mil doses e foi entregue formalmente à ministra da Saúde de Angola, Sílvia Lutucuta, pelo cônsul honorário do Canadá, Allan Cain.

Em declarações aos jornalistas, a ministra referiu que o lote de vacinas vem reforçar o programa nacional de vacinação em curso em Angola, sendo que as mesmas vão começar a distrivbuídas pelo país já na quarta-feira.

Angola, que tem atualmente cerca de 40% da população totalmete vacinada e espera imunizar 60% da população elegível até dezembro, deve receber nos próximos dias mais sete milhões de doses da vacina da Sinopharm e um lote de mais de cinco milhões de doses da Johnson & Johnson de forma gradual.