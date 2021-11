6 de novembro 2021

Marília Mendonça. As imagens do último adeus à 'rainha da sofrência'

Após a notícia da morte, foram milhares os fãs que se dirigiram até à cidade natal da cantora, vindos de vários pontos do Brasil. A imprensa local dá conta de filas de vários metros para entrar no local do velório desde madrugada.