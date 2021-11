Câmara Municipal de Vila Real alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária

Em causa está uma denúncia do PSD sobre alegadas irregularidades processuais no Plano de Urbanização.





A Polícia Judiciária (PJ) realizou, esta quinta-feira, buscas na Câmara Municipal de Vila Real. Em causa, revela a autarquia socialista, está uma denúncia feita pelo PSD sobre alegadas irregularidades processuais no Plano de Urbanização.

"No âmbito de uma investigação referente à denúncia, nomeadamente do PSD, sobre eventuais irregularidades processuais aquando da aprovação do Plano de Urbanização da cidade, o município de Vila Real foi hoje alvo de buscas por parte da PJ", revelou o município em comunicado. As buscas "terminaram sem a constituição de qualquer arguido".

A autarquia sublinhou que a diligência foi “necessária para o cabal esclarecimento desta situação” e “mereceu toda a colaboração por parte do executivo e dos serviços municipais, que estão, como sempre, à disposição da justiça”, além de apelar “à celeridade deste processo, esperando poder demonstrar que não existiu qualquer ilicitude na elaboração, aprovação e publicação deste instrumento de gestão".