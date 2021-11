Britney Spears está livre depois de quase 14 anos sob tutela legal detida pelo pai

"A partir de hoje (...) a tutela da pessoa e do património de Britney Spears foi encerrada. E esta é a ordem do tribunal", declarou a juíza Brenda Penny, esta sexta-feira, numa sessão que começou às 13h30 em Los Angeles (21h30 em Lisboa).





Britney Spears é novamente uma mulher livre. Após quase 14 anos a sujeitar-se a todas as decisões em relação à sua carreira, vida pessoal e financeira tomadas legalmente pelo pai, Jamie Spears, a juíza Brenda Penny, do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, colocou um ponto final ao acordo legal que foi estabelecido em 2008, quando a cantora ficou internada devido a um colapso nervoso.

"A partir de hoje (...) a tutela da pessoa e do património de Britney Spears foi encerrada. E esta é a ordem do tribunal", declarou a juíza Brenda Penny, citada pela agência France-Press, esta sexta-feira, numa sessão que começou às 13h30 em Los Angeles (21h30 em Lisboa).

A tutela vai terminar de imediato, frisou a juíza, dispensando assim avaliação psiquiátrica que habitualmente se realiza nestes casos, mas da qual a artista tinha pedido dispensa, uma vez que a própria tutela, explicou a magistrada, tinha sido decidida de forma voluntária, em 2008.

Recorde-se que Jamie Spears, em agosto, concordou em renunciar à tutoria da Princesa da Pop, tendo perdido o controlo legal das finanças da filha, em março tamém deste ano. No entanto, a guerra entre pai e filha não ficará por aqui. O advogado da cantora, Matthew Rosengart, quer levar o pai a tribunal para que este seja investigado por suspeita de má gestão.

Este é um grande dia não só para a cantora, mas também para todos aqueles que a apoiam, seja nas ruas em torno do edifício do tribunal em Los Angeles, como na internet através do movimente #FreeBritney. Uma multidão de apoiantes, vestidos a rigor e com os acessórios mais adequados como cartazes de todo o tipo e forma, uniram-se nas ruas para celebrar o dia em que todos acreditaram que Spears ficaria livre das amarras do pai. Veja as fotografias na galeria.