Norte é a primeira região de Portugal a ter 90% da população com pelo menos uma dose contra a covid-19

Ainda assim, Lisboa e Vale do tejo (LVT) é a região que mais administrou vacinas - 11.540 de um total de 5.676.721 -, mas ainda está longe de atingir a meta de 90% em pessoas com pelo menos uma dose.





O Norte é a primeira região de Portugal a atingir 90% da população com uma dose da vacina contra a covid-19, confirma o relatório da vacinação, divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), esta quarta-feira. Esta região tem 88% das pessoas com o quadro vacinal completo, tendo administrado 5.741.442 doses, das quais 10.109 foram inoculadas na passada semana.

Ainda assim, Lisboa e Vale do tejo (LVT) é a região que mais administrou vacinas - 11.540 de um total de 5.676.721 -, mas ainda está longe de atingir a meta de 90% em pessoas com pelo menos uma dose, tendo agora 86% com uma e 84% com a vacinação completa.

O Algarve mantém-se como a região mais atrasada em relação ao número de doses inoculadas contra a covid-19. Na semana passada, mais 2.113 receberam uma dose da vacina, elevando o total de vacinas administradas para 691.614. Apenas 83% da população nesta região recebeu uma dose, enquanto 81% já concluiu a vacinação.

Já o Alentejo continua a manter elevadas percentagem relativamente à vacinação. Administrou mais 1.229, perfazendo um total de 756.099 de doses inoculadas desde o início da campanha. 89% recebeu pelo menos uma dose e 88% já terminou a vacinação.

Por último, o Centro inoculou na última semana mais 3.793 vacinas, elevando o total de doses administradas para 2.672.275. Esta região tem 88% das pessoas com pelo menos uma dose e 87% com a vacinação completa.

No que diz respeito às regiões autónomas, a Madeira continua a vacinar mais pessoas contra o vírus do que os Açores. Contudo, a DGS indica que foram identifcados anomalias nos dados de ambos os arquipelagos.

"Foi identificado pela entidade responsável na Região Autónoma dos Açores (RAA) um atraso entre as vacinas administradas e o seu registo, pelo que os indicadores apresentados para os Açores poderão estar subestimados", afirma a autoridade de saúde. Segundo os dados do relatório, esta ilha administrou, na semana passada, pelo menos 401 de um total de 373.118 injetadas desde o início da vacinação. 84% já recebeu pelo menos dose, como também já concluiram o quadro vacinal.

Também "foi identificado pela entidade responsável na Região Autónoma dos Madeira (RAM) uma possível subestimação do número de pessoas com vacinação completa, por dificuldades na contabilização de pessoas recuperadas e vacinadas", estando esta situação em fase de resolução, aponta a DGS. Portanto, de acordo com os dados, a Madeira inoculou 1.061 vacinas, elevando o total para 397.122. 85% tem pelo menos uma dose, enquanto possivelmente 84% tem a vacinação completa.

Portugal continua a escalar para a meta de 9 milhões de vacinados com pelo menos uma dose: 9.053.901 receberam uma vacina, o que corresponde a 87%, e 8.925.907 já tem as duas doses administradas. A DGS já recebeu 23.017.910, porém este número está em atualização, segundo o relatório, das quais 17.211.348 foram encaminhadas para as regiões autónomas.

Quanto à distribuição por faixas etárias, o relatório indica que as percentagens se mantiveram praticamente iguais em relação ao documento da semana passada.

A única alteração encontra-se no grupo etário dos 18 aos 24 anos com 91% da faixa etária com as duas doses inoculadas, mais um ponto percentual do que na semana passada.

Consulte aqui o relatório de vacinação