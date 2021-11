Bombeiros combatem incêndio num prédio de sete andares numa das principais avenidas de Paris

As chamas já foram controladas por mais de cem bombeiros, depois de fogo ter iníciado às 10h30 (9h30 em Lisboa). Não há registo de vítimas.





Mais de cem bombeiros estão a combater as chamas de um incêndio no terceiro andar de um prédio na Avenida des Capucines, perto da Ópera de Paris.

De acordo com a imprensa francesa, o incêndio começou às 10h30 (9h30 em Lisboa) num prédio de escritórios e habitações de sete andares, tendo deflagrado inicialmente no terceiro andar.

Não foi necessário retirar nenhum morador, uma vez que todos os residentes já haviam abandonado o local, quando os bombeiros chegaram ao terreno, e alguns apartamentos também se encontram desocupados. Porém, segundo o "Le Parisien", as chamas já foram controladas.

Foi acionado um perímetro de segurança em volta do local do incêndio, visto que aquela avenida é uma das muito frequentadas por turistas devido à proximidade geográfica da Ópera de Paris e também à existência de paragens de autocarros turísticos naquela zona.

Nas redes sociais, já estão a circular vídeos do fumo e das chamas que saíem das janelas do prédio e do aparato que se juntou naquela avenida movimentada em Paris.