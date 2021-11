Imóveis. Porto e Lisboa atingem novos máximos

Vendas imobiliárias cresceram 21% em Lisboa e 17% no Porto no terceiro trimestre deste ano, revela Imovendo.





Comparando com o ano passado, o mercado imobiliário contou com um crescimento acentuado no terceiro trimestre deste ano, com o preço médio por metro quadrado a crescer cerca de 10% em Lisboa e no Porto. Já as vendas imobiliárias cresceram 21% em Lisboa e 17% no Porto, revela a imobiliária virtual, Imovendo.

Segundo os dados, mais de metade deste crescimento diz respeito à construção nova, com mais de 2500 fogos vendidos nas duas cidades, entre julho e setembro, “embora ainda não esteja refletido o aumento dos preços dos materiais de construção e do combustível”.

“O mercado está a crescer e continua a dar sinais de valorização, não só no volume de vendas, mas também no preço médio por metro quadrado”, diz Nélio Leão, CEO da Imovendo, acrescentando que “a tendência para o aumento de preços vai continuar a verificar-se, fruto do aumento generalizado dos materiais de construção e dos combustíveis”

O responsável diz ainda que, “por outro lado, as pessoas utilizam as casas de uma forma mais intensa, e tomam a decisão de fazer este investimento, o que aumenta a procura”.

No que diz respeito ao mercado de arrendamento, Lisboa registou um crescimento de 20% neste período, ao passo que o Porto contou com um “tímido aumento” de 5% no volume de negócios.

“A estratégia que os bancos têm adotado no que diz respeito à concessão de crédito bancário, com as taxas de juro baixas, acaba por compensar o aumento do preço por metro quadrado”, acrescenta Nélio Leão.

O preço do metro quadrado tanto em Lisboa como no Porto teve um aumento de 10% quando comparado com o ano anterior, é expectável que este fato se continue a verificar, o que pode impulsionar o mercado de arrendamento.