Vídeo | Desacatos com adeptos do Dortmund em Lisboa deixam dois polícias feridos. Há sete detidos

Desacatos ocorreram no Bairro Alto, onde cerca de 50 adeptos “começaram a arremessar vários objetos”.





Dois polícias sofreram ferimentos ligeiros, na noite de terça-feira, após desacatos de adeptos do Borussia Dortmund no Bairro Alto, em Lisboa.

“Os desacatos terão começado às 23:40 na Rua da Atalaia, no Bairro Alto. Cinquenta adeptos do clube alemão Borussia Dortmund começaram a arremessar vários objetos, entre cadeiras, mesas”, revelou fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) à agência Lusa.

A agência de notícias revela ainda que sete adeptos do clube alemão foram detidos. Os polícias ficaram feridos após intervirem para travar os confrontos.

O Sporting e o Borussia Dortmund enfrentam-se esta quarta-feira, pelas 20h, num jogo da Liga dos Campeões, disputado no Estádio de Alvalade.