FC Porto. Milhões desviados para conta de amigo

O empresário Pedro Pinho, envolvido há meses na agressão a jornalista após um jogo do FC Porto, é o proprietário de uma conta bancária para onde foram desviadas verbas provenientes de compra e venda de jogadores do FC Porto, bem como de negócios de transmissões televisivas.





Jorge Nuno Pinto da Costa será o principal beneficiário de uma conta no Banco Carregosa para onde terão sido desviados parte dos 40 milhões de euros pertencentes a receitas da SAD (Sociedade Anónima Desportiva) do FC do Porto. Esta é a suspeita que está no centro da investigação da equipa liderada pelo procurador Rosário Teixeira e Paulo Silva, chefe de Divisão da Autoridade Tributária, soube o Nascer do SOL de uma fonte conhecedora do inquérito.

A conta está em nome de uma figura hoje muito próxima de Pinto da Costa, o empresário nortenho José Pedro Pinho, que em abril agrediu um repórter de imagem da TVI e que tem agenciado a venda de jogadores do FC Porto, surgindo neste contexto como um testa-de-ferro do presidente do clube. Com efeito, o dinheiro retirado dessa conta tem servido basicamente para suprir necessidades de Pinto da Costa, desde a oferta de carros a mulheres das suas relações até ao pagamento a uma bruxa de Matosinhos por vários tipos de feitiçarias e previsões, inclusive quanto a futuros resultados da equipa de futebol do FC Porto.

Pinho começou por se relacionar com Alexandre Pinto da Costa, filho do líder portista, tendo ambos constituído a empresa Energy Soccer, dedicada à intermediação da compra e venda de passes de jogadores de futebol, entre os quais futebolistas do clube. Amigos desde a adolescência, até aí haviam sido inseparáveis, tendo mesmo vivido durante anos no luxuoso condomínio fechado na Maia.

