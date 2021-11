Episódio de 'Os Simpsons' sobre massacre da Praça Tiananmen censurado em Hong Kong

O episódio 12 da 16.ª temporada da série ‘Os Simpsons’ foi retirado da plataforma de streaming Disney + de Hong Kong. Em causa está uma menção ao massacre da Praça de Tiananmen, no qual, centenas de pessoas, maioritariamente estudantes, morreram enquanto protestavam por liberdade e democracia, em 1989.

Na série, a família Simpson viaja até à China para adotar um bebé e decide visitar a local onde ocorreu o massacre. Na Praça de Tiananmen, há uma placa onde se lê: “Neste local, em 1989, nada aconteceu”. A mensagem é vista como uma sátira à campanha chinesa para apagar o massacre da história.

O episódio em questão foi emitido pela primeira vez em 2005 e chegou, este mês, à Disney + de Hong Kong. O jornal The Guardian tentou entrar em contacto com a plataforma e com o governo de Hong Kong para perceber se a ordem foi dada pelas autoridades chineses, mas não teve sucesso.