Jovem de 20 anos detido após atropelar namorado que controlava e agredia

Um jovem, de 20 anos, foi detido, esta segunda-feira, no concelho de Gondomar, por violência doméstica.

Em comunicado, esta terça-feira, a força de segurança revela que, no âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da GNR apuraram que “o suspeito, conhecido pela sua personalidade agressiva, mantinha uma relação de namoro há um ano com a vítima, um homem de 20 anos, que era alvo de violência verbal, psicológica e física, tendo a sua vida e as suas rotinas controladas pelo agressor”.

Segundo a GNR, num dos últimos episódios de violência, o agressor atropelou a vítima, tendo esta sido transportada para uma unidade hospitalar.

“Face aos comportamentos agressivos e ao escalar de violência”, o suspeito, foi detido e presente hoje a primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Penafiel, onde ficou sujeito às medidas de coação de proibição de contactar por qualquer forma ou meio com o ofendido, com uma área de exclusão de 500 metros, controlado por pulseira eletrónica.