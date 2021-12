Quase 80 pessoas ligadas ao Belenenses SAD estão em isolamento devido à covid-19

A variante Omicron da covid-19 colocou 79 pessoas em isolamento, das quais 19 contraíram o vírus, confirmou o Belenenses SAD, esta quinta-feira.

"Na presente data, encontram-se em isolamento 79 pessoas diretamente ligadas à Belenenses SAD – sem contar com as famílias dos nossos profissionais. Neste grupo, 19 estão infetadas com covid-19, variante Ómicron", anunciou a equipa da I Liga numa nota divulgada hoje.

Das 19 pessoas infetadas, "12 são futebolistas, dois pertencem ao departamento médico, três pertencem à equipa técnica, um integra a equipa técnica de sub-23 e duas fazem parte do 'staff'", detalhou o clube.

"As pessoas infetadas apresentaram-se, na sua maioria, com sintomas de congestão nasal e tosse, algumas com febre e mialgias. Todos estão a apresentar uma evolução favorável e estão a ser diariamente acompanhadas pelo departamento médico da Belenenses SAD e também pela Direção-Geral de Saúde [DGS]. A presença da nova variante, a Ómicron, implica um seguimento ainda mais próximo do que seria normal, quer pela DGS, quer pelo clube", explicaram os 'azuis'.

Este comunicado surge ao "sexto dia de isolamento absoluto", que também está a ser "cumprido pelas respetivas famílias", sendo que "alguns dos doentes estão a receber medicação para combater alguns sintomas". A equipa irá fazer uma atualização do boletim clínico, indicaram ainda.