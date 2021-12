Centro de testagem à covid-19 no Cais do Sodré fechado. Pessoas fazem fila para serem testadas

No dia seguinte à inauguração, o centro de testagem para a covid-19 no Cais do Sodré, em Lisboa, encontra-se fechado, quando o seu horário de funcionamento é das 20h até às 02h.

Através de várias fotografias que foram concedidas ao Nascer do Sol, é possível ver uma fila que percorre desde o início do contentor do laboratório Unilabs, dando a volta ao edifício da estação de comboios do Cais do Sodré.

Devido às novas regras que entraram em vigor a partir da 00h do dia 1 de dezembro, é necessário entrar com certificado e também com teste negativo à covid-19 em bares e discotecas, e para fazer face à corrida às farmácias, a Câmara Municipal de Lisboa decidiu instalar quatro centros de testagem perto das zonas noturnas da capital. O primeiro a abrir foi o do Cais do Sodré, mas até amanhã irão abrir outros três no Largo de Camões, Príncipe Real e Santos.

Tanto no Twitter oficial do munícipio como no site da autarquia, não existe nenhuma nota a informar o encerramento inesperado daquele centro de testagem.