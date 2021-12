BioNTech e Pfizer dizem que a sua vacina "ainda é eficaz" contra a variante Ómicron com três doses

As empresas pretendem terminar uma vacina adequada à variante Ómicron, uma vez que esta "provavelmente não é suficientemente neutralizada após duas doses".





O consórcio BioNTech/Pfizer anunciou, esta terça-feira, que estudos preliminares mostram que a sua vacina contra a covid-19 “ainda é eficaz” contra a nova variante Ómicron com “três doses”.

"Embora duas doses da vacina ainda possam oferecer proteção contra doenças graves causadas pela variante Ómicron, é claro a partir destes dados preliminares que a proteção é melhorada com uma terceira dose da nossa vacina", sublinhou o presidente executivo da Pfizer, Albert Bourla, em comunicado.

As empresas pretendem terminar uma vacina adequada à variante Ómicron, uma vez que esta "provavelmente não é suficientemente neutralizada após duas doses".

"Vamos continuar a desenvolver uma vacina específica para a variante Omicron e esperamos disponibilizá-la até março, caso seja necessária uma adaptação", afirmou.

Recorde-se que a variante foi considerada “altamente transmissível” pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O primeiro caso foi registado no final do mês de novembro na África do Sul e já chegou a mais de 50 países. Em Portugal, há registo de 37 casos.