Governo anuncia reforço de 745 milhões de euros no SNS

O Governo anunciou, esta quinta-feira, um reforço de 745 milhões de euros no Serviço Nacional de Saúde (SNS), “tendo em vista a redução da dívida e o aumento da capacidade de resposta e de produção do SNS”.

Segundo um comunicado do Ministério da Saúde, do valor total, 630 milhões de euros destinam-se aos hospitais e 115 milhões às Administrações Regionais de Saúde (ARS).

A tutela liderada por Marta Temido destaca que este reforço surge “num ano de grande esforço financeiro” resultante da pandemia de covid-19, “nomeadamente na recuperação da atividade assistencial”, “no financiamento de testes de deteção da covid-19, ou no esforço adicional de vacinação”.O Ministério recorda que, até outubro, tinham sido realizadas quase 30 milhões de consultas médicas em cuidados de saúde primários e 590 mil cirurgias, “os valores mais elevados de sempre”, e mais de 10 milhões de consultas hospitalares.

Sublinhe-se que, em agosto deste ano, já tinha sido feito um reforço no SNS no valor de 350 milhões de euros. “Assim, em 2021, estes valores totalizam mais de 1.000 milhões de euros de reforço, para um SNS melhor preparado, mais robusto e com mais respostas para os cidadãos”, destaca.