Trio detido em flagrante pela GNR por furto de catalisadores

A GNR, através do Posto Territorial de Castanheira do Ribatejo, deteve três homens, no passado dia 7 de dezembro, por furto de catalisadores, na localidade de Castanheira do Ribatejo.

Segundo revela um comunicado da força de segurança, esta sexta-feira divulgado, na sequência de uma denúncia a informar que os três indivíduos se encontravam a rondar viaturas parqueadas, os militares da GNR deslocaram-se ao local e intercetaram os suspeitos em flagrante.

No decorrer ação, a GNR verificou que os suspeitos, com idades compreendidas entre os 33 e os 44 anos, tinham na sua posse diverso material, tendo sido apreendido um catalisador, uma máquina rebarbadora com disco de corte e bateria móvel, uma bateria móvel e nove discos de corte.

Os detidos, com antecedentes criminais por roubo e tráfico de estupefacientes, foram presentes ontem, dia 9 de dezembro, ao Tribunal Judicial de Vila Franca de Xira, para aplicação de medidas de coação.