Nélida Pinõn: "A língua portuguesa é tudo para mim. Não há nada que ame mais na vida"

Nasceu a 3 de maio de 1937. O nome Nélida é anagrama do nome do seu avô, Daniel. A sua família é originária da Galiza, mas está radicada no Brasil há décadas. Quais são as suas primeiras memórias marcantes?

Não se trata só de ser galega, mas sim peninsular, de certo modo. Acredito que pelo facto de ser de uma família imigrante que atravessou o Atlântico deu-me essa dimensão atlântica também. Fez-me crer que a cultura que desenvolvia em casa era uma que me abria as portas de todas as civilizações. Desde cedo, achei que tinha dupla cultura: era brasileira, galega e tudo o mais que podia ser ao mesmo tempo. Era aquilo que abraçava no mundo. Foi extraordinário. Fui sempre uma apaixonada pela História, não havia limite para mim: se houvesse, estaria a limitar a minha imaginação. E esta empurrou-me ainda mais a conhecer o mundo. E quis a vida que eu tivesse recursos que facilitaram esse transbordo, essa aventura humana. Estudei num colégio alemão: porquê? Não sei, puseram-me lá. Estudei sob a tutela dos Beneditinos. Discutia sobre Lutero com as madres. Desde cedo, tive uma atração profunda por diversas personalidades como o rei Carlos V. Tudo isso foi ensejando que fosse além do que eu podia. E tem mais: quando era menina, a minha mãe levava-me ao teatro e achava uma maravilha. O palco era um lugar mágico. Tudo ocorria ali. O que o humano não conseguia traduzir no palco, é porque era falso, indevido e insuficiente. Aí, de repente, passei a ir a um teatro municipal grande e descobri que o mundo é pautado pelo melodrama. Nada pode ser “nem mais ridículo”, propício aos equívocos humanos do que o melodrama. Uma série de coisas determinou que fosse essa menina de então que recebeu a notícia dos pais de que iriam para a Galiza. Lá fomos nós com uma bagagem quase de peregrinos: Espanha e Portugal viviam na miséria em consequência da Guerra Civil e pelas razões políticas, não conseguiram ser apoiados pelo Plano Marshall. Quando essa menina chega a Vigo com aquele povo todo lá em baixo, parecia que era o menino Jesus deixado na borda do Nilo e uma escrava de uma princesa me tinha encontrado.