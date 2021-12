Efemérides de 15 de Dezembro (2021)

1955 - Foi constituída há 66 anos, por iniciativa do Governo de Salazar (apesar de ser então privada) e com grande empenho de Marcello Caetano, a RTP, Radiotelevisão Portuguesa, SARL, com o capital social de 60 mil contos – vindo a ter emissões regulares menos de 2 anos depois.





1640 D. João IV (1604-56) foi aclamado rei de Portugal há 381 anos, depois da restauração contra o domínio dos espanhóis, quando Filipe IV de Espanha e III de Portugal quis transformar a União Real numa anexação.

1791 Foram ratificadas há 230 anos as 10 primeiras emendas à Constituição dos EUA, The Bill of Rights, que consagram, entre outras, a liberdade religiosa, as de expressão e associação, e os direitos dos cidadãos perante a Justiça.

1890 Sitting Bull (n.1831), que quer dizer ‘Toiro Sentado’, chefe índio dos Sioux, um dos mais célebres opositores indígenas do general americano Custer (1839-76), ao qual venceu, e que chegou a fazer parte do circo de Buffalo Bill (1846-1917), foi morto há 131 anos no Dakota do Sul por forças militares.

1896 O mais famoso escritor brasileiro novecentista, Machado de Assis (1839-1908), foi proclamado há 125 anos 1° presidente da Academia Brasileira de Letras – que viria a ser criada em Junho seguinte.

1926 Foi fundada há 95 anos em Lisboa a Companhia Portuguesa Rádio Marconi, que teve uma importante central de comunicações (hoje ultrapassada e devoluta) em Vendas Novas.

1987 Começou há 34 anos, no Tribunal da Marinha Grande, o julgamento do bancário Vítor Jorge (n.1944), autor confesso de sete homicídios, incluindo a mulher e uma filha (massacre da Praia do Osso, perpetrado em Março anterior), pelo qual foi condenado a 20 anos de prisão, dos quais cumpriria 14 (beneficiando de amnistias).

1995 Foi emitido há 26 anos o acórdão Bosman, pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, que estabelece como contrárias à legislação comunitária as regras sobre o número limitado de jogadores estrangeiros em equipas de futebol.

2004 Foi firmado há 17 anos o Acordo aduaneiro entre a Turquia (no seu período mais democrático) e a UE, deixando implícito o reconhecimento do Chipre por aquela.

2017 Encontrados há 4 anos 2 quadros de Rafael, numas obras ocasionais do Vaticano, na Sala Constantino, entre outros quadros.

2020 O jornal inglês "The Sun" publicou há 1 ano uma gravação de Tom Cruise a repreender com palavrões a sua equipa de filmagens de Missão Impossível por quebrar os protocolos Covid-19.