Turismo. Dormidas e hóspedes aceleram em outubro

O setor do alojamento turístico registou 2,1 milhões de hóspedes e 5,5 milhões de dormidas em outubro deste ano, valores que correspondem a crescimentos de 115,5% e 139%, respetivamente, face ao ano anterior. Os números foram revelados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística que revela, no entanto, que face a 2019, o cenário é diferente: o número de hóspedes diminuiu 14,6% e as dormidas decresceram 13,5%.

Segundo o gabinete de estatística, no mês em análise, o mercado interno contribuiu com dois milhões de dormidas e aumentou 65,4%, continuando a superar os níveis do período homólogo de 2019 (+28,2%). Já as dormidas de não residentes totalizaram 3,5 milhões, que é o valor mais elevado desde outubro de 2019, tendo triplicado face a outubro de 2020 (+216,6%), mas decresceram 26,7% face a outubro de 2019.

Os proveitos registados nos estabelecimentos de alojamento turístico atingiram os 332,9 milhões de euros no total e 245,9 milhões de euros relativamente a aposento, “mais que duplicando face a 2020”, diz o gabinete de estatística.

Mas comparando com o mesmo mês de 2019, os proveitos totais decresceram 14,9% e os relativos a aposento diminuíram 15,2%.

Diz ainda o gabinete de estatística que o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) situou-se em 42,7 euros em outubro enquanto o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 84 euros em outubro. Em outubro de 2019, o RevPAR foi 50,2 euros e o ADR 84,3 euros.

Feitas as contas do período acumulado de janeiro a outubro, foram verificados aumentos de 45,9% nos proveitos totais e de 47,8% nos relativos a aposento. Comparando com o mesmo período de 2019, registaram-se variações de -49,1% e -49,0%, respetivamente.

Nesses primeiros 10 meses do ano, considerando a generalidade dos meios de alojamento (estabelecimentos de alojamento turístico, campismo e colónias de férias e pousadas da juventude), registaram-se 13,4 milhões de hóspedes e 36,1 milhões de dormidas, correspondendo a crescimentos de 24,2% e 28,7%, respetivamente.