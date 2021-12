Marcelo já foi operado "com sucesso"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já foi operado a duas hérnias inguinais. A intervenção decorreu “com sucesso”.

“Tal como o próprio tinha anunciado, o Presidente da República foi hoje operado, com sucesso, a duas hérnias inguinais, no Hospital das Forças Armadas, no Lumiar, em Lisboa”, lê-se numa nota publicada no site oficial da Presidência da República, esta quarta-feira.

Sublinhe-se que, anteriormente, Marcelo já tinha referido que se tratava de uma intervenção “simples” e que não previa ser substituído. O chefe de Estado adiantou que se prevê “oito a dez dias de recuperação”, o que significa que “as festas do Natal serão reduzidas ao mínimo”.