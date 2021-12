Presidente deve ter alta hospitalar "dentro de 24 horas"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que foi operado, esta quarta-feira, no Hospital das Forças Armadas, no Lumiar, em Lisboa, deverá ter alta hospitalar “dentro de 24 horas”, ou seja, esta quinta-feira.

“O Presidente da República foi submetido, com sucesso, a cura cirúrgica de hérnia inguinal bilateral, por técnica videocirúrgica totalmente extra peritoneal. O ato cirúrgico decorreu sem quaisquer complicações e com total estabilidade. Prevê-se alta dentro de 24 horas”, lê-se num comunicado médico, assinado pelo cirurgião Dr. Pedro Hart Campos e pelo médico assistente Dr. Daniel de Matos, e divulgado no site da Presidência da República.

Recorde-se que, antes, a Presidência da República já tinha informado que a operação tinha decorrido “com sucesso”.

Marcelo já tinha referido que se tratava de uma intervenção “simples” e que não previa ser substituído. O chefe de Estado adiantou que se prevê “oito a dez dias de recuperação”, o que significa que “as festas do Natal serão reduzidas ao mínimo”.