18 de dezembro 2021

Terremoto de 4,4 na escala Richter abala Milão sem provocar feridos ou danos

O tremor de terra teve origem na província de Bérgamo, na região da Lombardia, confirmou o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV). O epicentro do abalo ocorreu no pequeno município de Bonate Sotto, onde o presidente da câmara disse que "não havia alarmismo nem pânico entre as pessoas", ao contar que sentiu o abalo quando estava no gabinete.