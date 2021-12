Atriz partilhou uma fotografia da mudança no Instagram.





A atriz Zendaya apareceu no final desta semana com o look diferente nas redes sociais.

Habituada à mudança para interpretar diferentes personagens, 'MJ' - par romântico de Homem Aranha - mostrou no seu Instagram uma 'selfie' no espelho com o cabelo em tons de ruivo.

"Era tempo de mudança", escreveu na legenda.