A nossa Zona Franca

De acordo com tudo o que parece melhor, mas desde que não mexam nas nossas coisinhas.





Parece confirmar-se o que afirmou um elemento do Executivo madeirense, sobre a contestação do Governo Nacional à deliberação europeia contra a Zona Franca da Madeira, apesar de tentar recuperar para o fisco o que aquela deliberação diz.

É a tal coisa: queremos uniformização fiscal, mas sem tocar nas nossas benesses e zonas francas. É como o fim do ano turístico da Madeira, apesar de ainda não se saber muito da nova variante de Covid-19 que anda por aí, para além da facilidade com que se transmite. De acordo com tudo o que parece melhor, mas desde que não mexam nas nossas coisinhas.