Semana de contenção começa já no dia 25 de dezembro, confirma António Costa

A partir de 25 de dezembro encerrarão creches, ATL's, bares e discotecas; é necessária a apresentação de um teste negativo à covid-19 para entrar em estabelecimentos turísticas e alojamento local, cerimónias familiares, como casamentos e batizados, eventos empresariais, recintos desportivos (salvo decisão da DGS), espetáculos culturais; nos dias de passagem de ano é proibido o consumo de bebidas alcoólicas na via pública, assim como os ajuntamentos com mais de 10 pessoas.





Notícia atualizada às 18h23

Depois do Conselho de Ministros antecipado para esta terça-feira, o primeiro-ministro anunciou a antecipação do período de contenção para as 00h00 de 25 de dezembro.

Veja aqui as novas medidas que vão entrar em vigor no dia 25:

Teletrabalho obrigatório;

Encerramento de creches e ATLs;

Encerramento de bares e discotecas - com medidas de apoio;

Obrigatória apresentação de teste covid-19 para entrar em: estabelecimentos turísticas e alojamento local, cerimónias familiares, como casamentos e batizados, eventos empresariais, recintos desportivos (salvo decisão da DGS), espetáculos culturais.

Redução da lotação nos estabelecimentos comerciais: uma pessoa por 5 metros quadrados.

Por mês, vão passar estar disponíveis seis testes gratuitos por pessoa em vez de quatro.

Para os dias 24, 25, 30 e 31 deste mês, assim como para dia 1 de janeiro é obrigatório a apresentação de teste negativo à covid-19 para aceder a restaurantes, casinos e festas de passagem de ano.

Nos dias de passagem de ano (30 e 31 de dezembro e 1 de janeiro) é proibido o consumo de bebidas alcoólicas na via pública, assim como ajuntamentos com mais de 10 pessoas.

Questionado sobre o porquê de encerrar bares e discotecas mas não festas de passagem de ano, o primeiro-ministro explica que, uma vez que já existiam compromissos assumidos, "o impacto seria brutal do ponto de vista das famílias e da economia". Nestes casos, o teste exigido é o antigénio da farmácia ou o PCR.

O primeiro-ministro adiantou ainda que nos dias 24 e 31 de dezembro existirá tolerância de ponto durante todo o dia.

Primeiro-ministro pede contenção

"À mesa da consoada não há só afetos e não há virus", referiu António Costa, lembrando que sempre que alguém está a falar e a comer expele aerossóis que podem infetar outras pessoas. "Apelo a que as famílias procurem evitar a celebração natalícia que envolva muitas pessoas", disse o primeiro-ministro, acrescentando que o "arejamento de espaços fechados é da maior importância".

Chefe do Governo pede que os portugueses se testem antes de se encontrarem com as famílias "pelo menos com o autoteste".

Às famílias e empresas, Costa diz que "sem prevenção", as consequências serão "muito maiores" a seguir ao Natal e à passagem de ano, agradecendo ainda o "empenho" e "confiança" dos portugueses.

Nova atualização

A 5 de janeiro será feito um novo ponto de situação, adiantou António Costa. "É uma questão de ser realista e ver se podemos relaxar as medidas ou se temos de ter medidas mais intensas".

Para o primeiro-ministro, a variante Ómicron traz novas cautelas, uma vez que "mais vale prevenir do que remediar" e conclui, dizendo que "isto não acabou".

O chefe do Governo "espera" que as medidas só se apliquem até 10 de janeiro, não se comprometendo contudo com isso.

Veja aqui o documento na íntegra.