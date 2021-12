Natal com agasalho: Chuva, trovoada e até neve

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feria e sábado "períodos de chuva, por vezes forte e persistente, em especial no litoral e terras altas do Norte e Centro e até meio da tarde".

Há ainda possibilidade de trovoada, de uma pequena descida das temperaturas e de queda de neve dos pontos mais altos da Serra da Estrela.

No que toca às temperaturas para esta sexta-feira, as máximas ficarão entre os sete e os 17 graus, sendo a Guarda o distrito mais frio do país. Já as mínimas oscilarão entre os cinco e os 12 graus.

Já para o dia de Natal, a previsão é de céu "muito nublado", com "períodos de chuva, por vezes forte e persistente, passando gradualmente a regime de aguaceiros a partir da tarde". Apesar da chuva, não estará tanto frio, estndo prevista uma ligeira subida das temperaturas.

A sua do país, há a possibilidade de ocorrência de trovoada e a previsão de "neblina ou nevoeiro".

As temperaturas máximas situar-se-ão entre os 10 e os 19 graus e as mínimas entre os seis e os 15 graus.

Para os arquipélagos da Madeira e dos Açores também está prevista chuva tanto para 24 como para 25 de dezembro, com temperaturas máximas, na véspera de natal, as oscilar entre os 19 e os 20 graus dos Açores e entre os 21 e os 22 graus na Madeira. No dia 25, a previsão é de 19 ou 20 graus nos Açores e entre 21 e 24 graus na Madeira.