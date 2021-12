Um ano após o arranque das campanhas, mais de 78% dos adultos na UE estão totalmente vacinados

No dia em que se assinala um ano desde o início da vacinação contra a covid-19 na União Europeia (UE), a presidente da Comissão Europeia assinalou a data, indicando que mais de 78% dos adultos estão totalmente vacinados.

“Exatamente há um ano, as campanhas de vacinação contra a covid-19 começaram em toda a Europa e percorremos um longo caminho no espaço de um ano: mais de 78% dos adultos na União Europeia estão agora [totalmente] vacinados”, disse Ursula von der Leyen, num vídeo divulgado esta segunda-feira no Twitter.

A líder do executivo comunitário aproveitou ainda o momento para pedir aos Estados-membros que continuem este “longo caminho” da vacinação com as doses de reforço, sublinhando que o “aumento do número de infeções e em particular a rápida propagação da [variante] Ómicron tornam a vacinação ainda mais importante”.

“A vacinação, incluindo as doses de reforço, são atualmente a nossa melhor proteção. Temos doses suficientes para que todos possam ser vacinados e receber uma vacina de reforço, portanto, protejamo-nos a nós próprios e aos outros”, apelou.

“Esta é a nossa melhor hipótese de vencer este vírus”, considerou ainda von der Leyen, que agradeceu a todos os profissionais de saúde pelo trabalho que têm desenvolvido.

