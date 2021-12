Pulseira eletrónica para homem que ameaçou namorada de 24 anos com arma branca

Um homem, de 29 anos, foi detido pela GNR, no passado dia 21 de dezembro, no concelho de Vila Viçosa, por violência doméstica.

Na sequência de uma investigação por violência doméstica, os militares da GNR apuraram “que o suspeito agredia física e psicologicamente a vítima, sua companheira de 24 anos, chegando mesmo a utilizar uma arma branca para a ameaçar”, informa a força de segurança, no comunicado esta segunda-feira divulgado.

O detido foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Vila Viçosa, no dia 22 de dezembro, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de proibição de contactos com a vítima, por qualquer forma ou meio, controlado por pulseira eletrónica, num raio de 1000 metros.