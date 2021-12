Globe Soccer Awards consideram Ronaldo melhor marcador de sempre

A gala dos Globe Soccer Awards, no Dubai, foi o palco da entrega a Cristiano Ronaldo do prémio de melhor marcador de sempre.

O internacional português do Manchester United não esteve presente na cerimónia, tendo o seu empresário, Jorge Mendes, recebido o prémio.

Cristiano Ronaldo ultrapassou recentemente a marca dos 800 golos marcados em toda a sua carreira, e esse foi o ponto central do discurso de Mendes. "O que dizer? É a maior conquista de sempre no futebol, só Cristiano Ronaldo para marcar 800 golos na carreira. É o melhor jogador de futebol do mundo. Um feliz 2022 para todos vocês", afirmou.

Ainda assim, Ronaldo enviou uma mensagem em vídeo, onde garantia: "Boa noite, infelizmente não posso estar aí esta noite mas quero agradecer a todos por este prémio, estou muito orgulhos e feliz. Espero estar aí no próximo ano."

Cristiano Ronaldo needs no introduction to the Globe Soccer audience as he has been the winner of multiple Best Player awards, and has always been a mega star attraction at the awards ceremony. pic.twitter.com/HgRPScDmDb