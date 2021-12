Mergulhadores gregos encontram submarino italiano que afundou durante a II Guerra Mundial

O submarino, que tinha partido da ilha grega de Leros, no sul do mar Egeu, com 48 tripulantes a bordo, afundou a 5 de julho de 1941 depois de sofrer um ataque de um submarino das forças britânicas.





Uma equipa de mergulhadores gregos descobriu os destroços de um submarino italiano, que terá afundado no Mar Egeu há 80 anos, durante a II Guerra Mundial.

O submarino, apelidado de Jantina, que tinha partido da ilha grega de Leros, no sul do mar Egeu, com 48 tripulantes a bordo, afundou a 5 de julho de 1941 depois de sofrer um ataque de um submarino das forças britânicas.

Os destroços foram encontrados no mês passado por Kostas Thoctarides e a sua equipa, a sul de Míconos, a uma profundidade de 103 metros através de um veículo subaquático operado remotamente.

De acordo com Kostas Thoctarides, cita a Reuteus, a identidade do Jantina foi confirmada através de registos do Departamento de História Naval de Itália.