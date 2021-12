Custa-me sempre ver as mortes tratadas como estatísticas, como se a vida humana não fosse realmente importante.

Suponho que era Staline que para desculpar a sua actuação dizia ser uma morte uma tragédia, e muitas mortes uma estatística com muito menos importância. O que até é verdade, infelizmente.

Pois uma das coisas que me choca na Covid 19 é a morte ser tratada como estatística, cada vez mais, e com bastante menos importância do que me pereceria necessário. Como quem diz que estando a diminuir o número estatístico, é porque está tudo bem. E não está. Basta haver um morto previsto para não estar tudo bem. E agora prevêem tantos casos... Até acredito que não de possa fazer nada, e que estamos a caminho de uma endemia. Mas que se diga isso, e não se desvalorizem os casos, só porque há uns tempos foram estatisticamente piores. E não é suficiente algum especialista dar a sua opinião isoladamente. Talvez até seja pior. É por essas e outras que temos instituições políticas. As Europeias demasiado longe, mas as nacionais aqui à mão.

É como as notícias que dão as mortes das crianças como mais valiosas do que as dos adultos. Será por se poderem defender pior? Espero que haja uma razão assim.