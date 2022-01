4 de janeiro 2022

Chuva e vento forte colocam quatro distritos sob aviso amarelo

Estão previstos períodos de chuva, por vezes forte, e vento com rajadas até 75 quilómetros por hora (km/h) até às 9h desta terça-feira, para os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga.