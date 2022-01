SIC e Expresso regressam com sites provisórios após ataque informático

O grupo Impresa lançou versões provisórias dos sites da SIC Notícias e do Expresso, de forma a continuar a publicar informação face àquele que será o maior ataque informático a uma empresa de comunicação social portuguesa.

“Os sites do Expresso e da SIC Notícias estão novamente no ar”, informou o grupo em comunicado.

"Os leitores podem voltar a ter acesso aos conteúdos informativos destas marcas do Grupo Impresa. Estes sites, que vão funcionar de forma provisória, querem dar ao leitor todas as notícias e atualizações a cada minuto”, acrescenta.

A nota destaca ainda que os jornalistas dos dois meios da Impresa continuarão também a noticiar o que de mais relevante acontece no país e no mundo através das páginas que permanecem ativas, nomeadamente no Facebook, Instagram e Linkedin.

Sublinhe-se que a Impresa já tinha anunciado que ia apresentar uma queixa-crime contra o Lapsus Group, o grupo de hackers que atacou os sites na madrugada de domingo.