Sobrinha de quatro anos de George Floyd atingida a tiro enquanto dormia

Arianna Delane, sobrinha de George Floyd – o afro-americano cuja morte às mãos da polícia de Mineápolis, em 2020, desencadeou uma onda de manifestações anti-racismo e contra a violência policial –, com apenas quatro anos de idade, foi atingida a tiro enquanto dormia na madrugada de sábado, informou a polícia de Houston na terça-feira.

A casa onde a criança dormia, naquela cidade do estado norte-americano do Texas, foi alvo de um ataque por volta das 3 horas da madrugada no primeiro dia do ano e terão sido disparados vários tiros em direção à habitação.

Arianna terá sido atingida na zona do tronco, enquanto dormia, tendo a bala provocado danos num pulmão, no fígado e em três costelas. Segundo a imprensa local norte-americana, a menina de quatro anos foi operada num hospital de Houston, sendo que o seu estado clínico encontra-se estável.

Na casa, para além de Arianna, estavam quatro adultos e uma outra criança, mas do ataque não resultaram mais feridos.

A polícia revelou não ter ainda um suspeito ou um motivo do crime, mas adiantou que já foi aberta uma investigação policial.

“Porque é que a minha casa foi atacada? A minha filha não sabe. Eu não lho consigo explicar. Como pai, é suposto protegermos os nossos filhos”, lamentou Derrick Delane, pai da criança, a uma estação televisiva local.