Efemérides de 11 de Janeiro (2022)

1148 Afonso Henriques (1109-85), o 1º Rei de Portugal (desde 1139), conquistou Óbidos aos mouros há 874 anos – pelo que é ali feriado municipal.

1580 Realizaram-se há 442 anos as Cortes de Almeirim, que reconheceram o direito de Filipe II de Espanha ao trono português, numa União Real, e com o título de Filipe I – muito longe da simples união de Estados como quiseram depois fazer os espanhóis.

1886 Teve lugar há 136 anos o primeiro Campeonato Mundial de Xadrez, nos EUA, disputado entre o checo residente nos EUA Wilhelm Steinitz e o polaco-judeu Johannes Zukertort, sagrando-se campeão o primeiro.

1890 A Inglaterra apresentou há 132 anos o ultimato a Portugal do Mapa Cor-de-rosa, abrangendo a área entre Angola e Moçambique, que deu um grande alento ao republicanismo nacional.

1922 Foi utilizada pela primeira vez há 100 anos insulina em humanos para tratamento do diabetes com uma injecção em Leonard Thompson, de 14 anos, que sofreu uma severa reacção alérgica pelo estado de impureza do produto – que durante os doze dias seguintes, seria purificado pelo bioquímico canadiano Josep Collip (1892-1965), o qual conseguiu obter sucesso na segunda dose.

1963 Whisky A Go Go no West Hollywood, Califórnia, é considerada a 1ª boite do mundo, pelo menos nos EUA, e abriu há 59 anos, apresentando por vezes espectáculos de música ao vivo (The Doors chegaram a ser a Banda da casa).

1964 A administração norte-americana publicou há 58 anos o primeiro documento que admitia os malefícios do tabaco.

1973 Os funcionários que participaram na vigília da Capela do Rato, em Lisboa, contra a guerra colonial e pela Paz, no Fim do Ano, foram expulsos há 49 anos da Função Pública, por decisão do Governo da ditadura de Marcello Caetano, já perto do final.

2004 Foi apresentado há 18 anos o projeto PET Mamografia, tecnologia para detecção do cancro da mama, desenvolvida por investigadores portugueses.

2005 O Eurostat revelou há 17 anos que a frota pesqueira portuguesa era a menos produtiva entre os 15 países que compunham a UE antes do alargamento.

2006 Os restaurantes passaram há 16 anos a serem obrigados a servir azeite em embalagens invioláveis.

2017 A Volkswagen (VW) admitiu há 5 anos a culpabilidade no escândalo dos motores trocados e aceitou pagar uma multa de 4.300 milhões de dólares aos EUA.

2018 O Equador confirmou há 3 anos que em Dezembro anterior concedeu a nacionalidade ao fundador de WiKiLeaks, o australiano Julian Assange.

2021 A Irlanda tornou-se há 1 ano, em termos relativos (por milhão de habitantes) o país com a maior taxa de infecção de COVID-19 do mundo.