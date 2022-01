Ator José de Abreu diz que é "sagrado" começar o dia com relações sexuais

O ator de 75 anos está numa relação com a maquilhadora Carolynne Junger, de 23 anos, com quem está casado desde 2019.





O ator brasileiro José de Abreu, de 75 anos, costuma recorrer à rede social Twitter para falar sem pudores, seja sobre política, para criticar o regime de Jair Bolsonaro, atual presidente do país, ou até sobre pormenores da sua vida sexual.

Desta vez, José de Abreu decidiu abrir o jogo sobre algo mais íntimo. O ator está numa relação com a maquilhadora Carolynne Junger, de 23 anos, com quem está casado desde 2019. No Twitter, José afirmou que é "sagrado" começar o dia com relações sexuais, ao contrário de um internauta que disse que tomar banho é uma tarefa primordial a realizar logo ao despertar.

"Pra mim é fazer sexo. Sagrado, antes de qualquer coisa. O banho é consequência", respondeu o ator, que dá vida ao empresário Santiago, na novela "Um Lugar ao Sol", da TV Globo, que está a ser transmitida atualmente no Brasil.

Pra mim é fazer sexo. Sagrado, antes de qualquer coisa. O banho é consequência. https://t.co/vX2eAmkt3Z — Zé de Abreu - PT (@zehdeabreu) January 10, 2022

Ainda este fim de semana, o ator esteve na televisão portuguesa no programa da TVI "Em Família", para simbolizar os 50 anos de carreira. José de Abreu ficou conhecido em Portugal devido a inúmeros papéis, como nas telenovelas "Caminho das Índias" e "Avenida Brasil".