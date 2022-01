GNR cortou A1 para salvar cão que se encontrava desorientado

O Comando Territorial da GNR do Porto, através do Destacamento de Trânsito, resgatou um cão que se encontrava desorientado em plena Autoestrada 1 (A1), no sentido Sul/Norte, esta segunda-feira.

Foi através das redes que a força de segurança revelou que chegou mesmo a cortar o trânsito para resgatar o animal.

“Para segurança de todos os utentes da via, o trânsito esteve momentaneamente cortado, tendo sido retomado após o resgate do animal”, indica uma publicação partilhada no Facebook.

O cão não tinha microchip e, por isso, “foi entregue nas instalações da Plataforma de Acolhimento e Tratamento Animal (P A T A) de Vila Nova de Gaia, para observações e eventuais tratamentos médicos”.

“O microchip serve para identificar animais que estejam perdidos e contrariar o abandono, promovendo a detenção responsável de animais de companhia. Através daquele dispositivo, é possível identificar o código numérico associado ao animal e, posteriormente, reconhecer o tutor através dos dados que constam na base de dados”, relembra a GNR.