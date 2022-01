Dois homens tentam matar jovem de 17 com pedra de mármore em Sintra

Dois homens, com 32 e 34 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, por existirem fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, a um jovem de 17 anos, anunciou esta quarta-feira a autoridade.

Segundo a PJ, "os factos ocorreram na noite do passado dia 16 de setembro de 2021, em plena via pública, na zona de Almargem do Bispo, na sequência de um conflito pessoal entre o enteado de um dos suspeitos ora detido e a vítima".

Na data supramencionada o padrasto terá formado a ideia de confrontar pessoalmente a vítima, tendo, para isso, contactado outro indíviduo - o segundo detido - com o objetivo de infligirem à vítima "graves lesões, inicialmente através de uma tentativa de atropelamento".

Os suspeitos abordaram depois a vítima na via pública, a fim de a agredirem, "usando uma pedra mármore de dimensões consideráveis", explica a PJ, seindo que, "após as agressões, abandonaram o local e a vítima com graves lesões crânio-encefálicas".

Os arguidos foram já presentes a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Sintra, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.