Homem retira barata do interior do ouvido após três dias a sentir contorções

O azar é um acaso da vida e ninguém sabe a sua dimensão ou quando este lhe pode bater à porta. Zane Wedding, um homem neozelandês, estava no sítio errado à hora errada, quando começou a sentir contorções no ouvido. Três dias depois, foi-lhe tirada uma pequena barata por aquele orifício.

Segundo uma notícia do The Guardian, o homem inicialmente pensava que aquela aflição seria apenas água no ouvido, visto que tinha estado numa piscina local em Auckland, na Nova Zelândia, e no final do dia adormeceu no seu sofá. No dia seguinte, acordou com aquele orifício obstruído, ao sentir que havia algo a mexer-se no seu interior.

Para tentar curar esta maleita, foi submetida uma seringa dentro do ouvido de Zane para retirar o suposto líquido, tendo sido administrado antibióticos e ainda que tentasse secar aquele lado da cabeça com a ajuda de um secador de cabelo.

No entanto, o ar quente não ajudou, pelo contrário, deixou Zane surdo daquele ouvido e sem uma noite de sono. Foi aí que o neozelandês decidiu recorrer a uma otorrinolaringologista para espreitar o problema.

"Literalmente no segundo em que olhou, a médica disse: 'Oh meu Deus... acho que tens um insecto na orelha'". Em apenas alguns minutos, com um dispositivo de sução e uma pinça, o inseto já estava fora do canal auditivo.

Como recordação de um feito inédito, Zane ofereceu a pequena barata já defunta à medica, que até então nunca tinha extraído um inseto daquele orifício.