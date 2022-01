Assange só vê os males ocidentais

Há quem se preocupe muito, sobretudo na área do PCP, por Julian Assange, da WikiLeaks, já não suscitar o interesse dos jornais que lhe publicaram documentos (fala-se, por exemplo, em grandes diários internacionais como El País, Le Monde, Der Spiegel, The Guardian e The New York Times), quando está a ser perseguido pelas Justiças norte-americana e sueca.

Talvez Assange e os seus apoiantes não tenham notado que está a ser perseguido por Justiças (uma instituição sobretudo estabelecida no Ocidente), quando o WikiLeaks apenas denunciava abusos ocidentais. Porque haveria outros países que nunca tendo suscitado a curiosidade de Assange (e talvez daí o desinteresse posterior de grandes jornais do Ocidente democrático), em que os crimes teriam sido muito mais brutais, e investigados de formas menos transparentes e formais, bem controladas.