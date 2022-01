Após acidente, homem agride condutor e usa moca para danificar capot do carro

Um homem, de 32 anos, foi detido pela PSP por posse de arma proibida, no passado dia 12 de janeiro, depois de usar uma moca em madeira, “adornada com partes em metal”, para danificar o capot do carro de um automobilista com quem se envolveu num acidente de trânsito, em Espinho. O suspeito agrediu ainda o homem.

Em comunicado, a força de segurança explica que “o detido e um outro homem, de 34 anos, que conduziam automóveis ligeiros de passageiros”, se envolveram num acidente de trânsito. O suspeito terá depois “agredido a vítima, a soco e pontapés, utilizado uma moca em madeira, adornada com partes em metal na sua parte mais avançada, para danificar o capot do seu automóvel”.

O homem foi constituído arguido e notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Espinho esta sexta-feira.

Na mesma nota, a PSP recorda que quem tiver consigo uma arma branca ou objetos “que possam ser usados como arma de agressão e o seu portador não justifique a sua posse, é punido com pena de prisão até quatro anos ou com pena de multa até 480 dias”