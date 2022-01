Benfica empata em casa frente ao Moreirense (1-1)

Golo do Moreirense resultou de um autogolo de Gilberto.





O Benfica não foi além de um empate (1-1) frente ao Moreirense, este sábado, num jogo relativo à 18.ª jornada da I Liga.

Depois de uma primeira parte sem golos na Luz, as ‘águias’ acabaram por colocar o Moreirense em vantagem aos 61 minutos, depois de um autogolo de Gilberto. O VAR ainda analisou a posição de Rafael Martins, mas acabou mesmo por validar o golo.

Pouco depois, aos 65 minutos, Darwin Núñez fez o 1-1 e alcançou o empate.

Já em tempo de compensação, aos 90+3, uma falta de Yaremchuk coincidiu com o momento em que Gonçalo Ramos cabeceou com sucesso para a baliza da equipa de Moreira de Cónegos. Contudo, o jogo já estava interrompido e não houve alterações no resultado final.

Desta forma, o Benfica vê a luta pela liderança ficar mais difícil. Os rivais Sporting e FC Porto, que jogam este domingo, podem distanciar-se ainda mais no combate pelo título.