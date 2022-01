Bétis-Sevilha vai ser hoje retomado à porta fechada

O jogo relativo aos ‘oitavos’ da Taça do Rei espanhola, que foi suspenso no sábado após um objeto arremessado das bancadas ter atingido um jogador.





Está marcada para as 16h (15h em Espanha) a retoma do jogo entre Real Bétis e Sevilha, relativo aos oitavos-de-final da Taça do Rei. O anúncio foi feito pela Real Federação Espanhola de Futebol, após, no sábado, o jogo ter sido suspenso aos 39 minutos, quando Joan Jordan, jogador do Sevilha, foi atingido por um objeto lançado desde as bancadas.

O incidente deu-se após o Bétis ter conseguido estabelecer o empate no marcador, e obrigou ao transporte de Jordan a uma unidade hospitalar para avaliação médica.

O marcador do jogo estava em 1-1 aos 39 minutos, quando foi suspenso, fruto dos golos de Papu Gomez (Sevilha) e do francês Nabil Fekir (Bétis).