Robert Lewandowski vence prémio The Best para Melhor Jogador do Ano

O polaco do Bayern de Munique conquistou o prémio da FIFA pelo segundo ano consecutivo. Alexia Putellas, do Barcelona, foi eleita a Melhor Jogadora do Ano.





Robert Lewandowski foi premiado com o galardão The Best, da FIFA, para Melhor Jogador do Ano, deixando atrás Lionel Messi e Salah. O polaco tinha conquistado este prémio no ano passado, e repetiu o feito, numa cerimónia que decorreu esta segunda-feira, em Zurique, e à qual assistiu remotamente.

Cristiano Ronaldo foi também premiado - ele sim presencialmente - pelo recorde de golos ao nível das seleções. O internacional madeirense foi também incluído no Melhor Onze Masculino, onde se encontra também o português Rúben Dias, do Manchester City.

Na secção feminina, a espanhola Alexia Putellas, do FC Barcelona, foi galardoada com o prémio de Melhor Jogadora do Ano.

Já a nível de treinadoras, Emma Haye, do Chelsea, venceu o galardão na secção feminina, ao passo que Thomas Tuchel, também ele treinador do Chelsea, recebeu o prémio de Melhor Treinador. Para trás ficaram Pep Guardiola e Roberto Mancini.

Destaque-se ainda o Prémio Puskas, para o qual estava nomeado o portista Mehdi Taremi. No fim, no entanto, foi Erik Lamela que conquistou o prémio do melhor golo do ano.

A nível de guarda-redes, Edouard Mendy, do Chelsea, foi o jogador galardoado com o título de Melhor Guarda-Redes, deixando para trás Gianluigi Donnarumma e Manuel Neuer. Na secção feminina, foi Christiane Endler, do PSG, a receber o prémio de Melhor Guarda-Redes.