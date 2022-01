Novos postos de testagem gratuita à covid-19 em estações do Metro de Lisboa

Os novos postos, localizados nas estações Jardim Zoológico, Restauradores e Alameda, vão estar em funcionamento entre as 7h e as 20h, de segunda a sexta-feira, e entre as 10h e as 16h, aos sábados e domingos.





As estações de metro do Jardim Zoológico, Restauradores e Alameda, em Lisboa, dispõem agora de novos postos de testagem à covid-19, de acesso gratuito, sem prescrição e sem marcação, anunciou o Metropolitano de Lisboa (ML), esta terça-feira.

Em comunicado, a empresa adianta que a intenção é "reforçar a capacidade de testagem à covid-19 na cidade para responder ao aumento do risco de infeções".

De acordo com o ML, os novos postos vão estar em funcionamento entre as 7h e as 20h, de segunda a sexta-feira, e entre as 10h e as 16h, aos sábados e domingos.

"Caso a evolução da procura justifique poderá verificar-se ajustes nos horários e na capacidade de testagem", lê-se na mesma nota.

O Metropolitano de Lisboa acrescenta ainda que "todos os testes são realizados por um profissional de saúde e devidamente registados na plataforma do Serviço Nacional de Saúde (SNS)".

Esta iniciativa do ML junta-se à oferta já existente de transporte gratuito no metro a todos os que se desloquem ao Centro de Vacinação do Oriente, na FIL, para serem vacinados, seja no modelo de agendamento ou “Casa Aberta”.