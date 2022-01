Mãe de bebé nascido no São João vai deixar de estar ligada à ECMO

A mãe de Santiago, o bebé que nasceu na semana passada no Hospital de São João, no Porto, será transferida nas próximas horas para a enfermaria de obstetrícia. A mulher, de 35 anos, infetada com covid-19 e não vacinada, encontrava-se grávida quando deu entrada no Hospital São João, com suporte ECMO, no passado dia 7 de janeiro.

“A puérpera que deu entrada no CHUSJ (ainda grávida) há 11 dias, com suporte ECMO, será transferida dos cuidados intensivos, nas próximas horas, para enfermaria de obstetrícia, fruto da evolução clínica muito favorável”, lê-se num comunicado de imprensa do Hospital São João, divulgado esta terça-feira.

Já o bebé Santiago, que completa na quarta-feira uma semana de vida, “encontra-se estável, a evoluir muito favoravelmente, e deverá ter alta hospitalar nos próximos dias”, acrescenta a mesma nota.

De acordo com aquela unidade hospitalar, esta é a “terceira grávida com covid-19 com suporte de ECMO no CHUSJ, continuando a instituição a responder aos casos mais graves e complexos de covid-19 na região e no país”.